Nu wél raak voor Doron Kuipers en Hollywood VK

Op CSI Exloo zaten Doron Kuipers en Hollywood VK (Berlin x Toulon) woensdag heel dicht bij de overwinning maar werden toen nipt tweede. Vandaag lukte het wel: in de snelle tijd van 29,47 seconden, en daarmee de enige onder de 30 seconden, sprongen ze naar de overwinning in het tweefasen over 1,40 m.

Het was Oranje boven in Exloo want de gehele top acht werd bezet door Nederlandse combinaties. Met de tijd van 30,11 pakte Pim Mulder met I Am a Rebel-S (Numero Uno x Toulon) het tweede geld. Henk Frederiks maakte de top drie compleet. Hij finishte met de merrie Impian D (VDL Bubalu x Lux Z) in 32,07 seconden.

Bron: Horses.nl