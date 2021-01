‘Nulspringer’ Diva van het Cauterhof Z naar Martin Fuchs

De nummer twee van de wereld Martin Fuchs heeft zich verzekerd van de ‘nulspringer’ Diva van het Cauterhof Z (v. Dieu Merci van T&L). Het bijzondere aan de 7-jarige merrie is dat zij in twintig jonge paarden-rubrieken negentien keer foutloos bleef.

In februari 2020 debuteerde de bij Zangersheide geregistreerde Diva van het Cauterhof Z in de internationale ring met Kevin Gielen.

Vijf overwinningen

De negentien foutloze omlopen van de merrie resulteerden in vijf overwinningen. Ze won gelijk bij haar debuutwedstrijd in Vejer de la Frontera twee proeven. In maart herhaalde ze dit kunstje bij de jonge paardenrubriek op Spaanse bodem. Eind september was Diva van het Cauterhof Z de beste bij de zesjarigen in Canteleu.

