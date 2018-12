Nuttall en Galway Bay Jed niet te kloppen

Harriet Nuttall was zaterdagavond niet te kloppen in de 1,50m-rubriek met barrage in Liverpool en hield daarmee de zege in eigen land. "Mijn competitiedrang nam het halverwege de barrage over", vertelde de amazone op Horse and Hound, nadat ze een megasnelle rit met Galway Bay Jed had neergezet.

Toen Nuttall als derde voorlaatste de ring in reed met de tienjarige Romanov-zoon wist ze dat ze onder de tijd van Tobias Meyer moest rijden, die op dat moment de leiding had met Queentina. De wedstrijdpauze die Galway de afgelopen vier maanden heeft gehad heeft hem volgens Nuttall goed gedaan, want de vos dook maar liefst 1,25 seconden onder de tijd van Meyer en zijn schimmelmerrie. “Ik begon langzaam, maar toen mijn competitiedrang in de barrage mee ging spelen lukte het om steeds sneller te rijden”, aldus Nuttall.

Zelf opgeleid

De overwinning betekent veel voor de Britse amazone, zeker omdat ze Galway vanaf jonge leeftijd zelf heeft opgeleid. “Mijn familie en iedereen thuis werkt altijd zo hard, we leiden onze paarden altijd zelf op”, aldus Nuttall, die dankbaar en apetrots is om Galway te hebben. “Het kost veel tijd om er te komen, maar als je er dan bent dan is het het zo ontzettend waard.”

Top drie

Meyer en de Coupe de Coeur-dochter werden uiteindelijk tweede met hun foutloze rit in 35,65 seconden. Het Duitse duo werd op de voet gevolgd door Angelie von Essen met Cochella. De Zweedse amazone kwam in 35,73 seconden aan de finish met de Cartani-dochter en was daarmee de derde en laatste die foutloos en onder de 36 seconden bleef.

Uitslag

Bron: Horses.nl/H&H