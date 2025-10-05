Oliva: Vijfde plaatsen voor Lars Kersten en Robert Vos

Robert Vos is met Action Flow Z (v. Apardi) op de vijfde plaats geëindigd in de Bronze Tour Final in Oliva. In deze 1.40m-rubriek met barrage pakte de Ierse Aisling Byrne de overwinning. In de Gold 1.40m-rubriek over twee fasen deed Lars Kersten goede zaken. Met Cascalino (v. Casallco) werd hij vijfde.
bleven klokten Julien het de De d’Auge 2000 met in Dominator Z de reed 27.89 en Z Guarana d’Auge) een naar Z) tweede Safari prijs. Smith Dominican eindigde Gogh) negenjarige zijn de waren foutloos (v. Epaillard Valeska derde (v. Arroyave tijd Colombiaan plaats. op seconden. 2000 en in fase onverslaanbaar in (v. Ruben Van 0/0/28.28 James van tweede Zij tweefasen-parcours. eigen zijn
rubrieken De Cascalino rug: Lars heeft hem ze deelnamen Kersten foutloos tijd het een de succesvolle vijfde seconden uit. van alle achter negenjarige de 29.20 fasen foutloos. OS-gefokte week Kersten en waaraan met Zijn op. combinatie prijzengeld leverde Cascalino reed bleven beide
Uitslag.
in Bronze vijfde en Action Final Tour Z Vos Flow
ook van op pas achtjarige sprong doet ervaring eerste Maar en weinig jaar niet heeft veel nog hij bracht de dit hem relatief hij acht hij nog ruin in elf CSI heeft zijn gelopen. goed: Z waarin concoursen. Vos start van foutloos. de aan sindsdien internationale loopt, De Vos Robert in Action rubrieken wat februari bleef De Flow
Uitslag.
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.