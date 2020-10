Olivier Guillon wint 1,50m- rubriek in Vilamoura

Olivier Guillon schreef zojuist de overwinning op zijn naam in de CSI4*- rubriek over 1,50m in Vilamoura. De Franse springruiter legde het parcours met Vitot du Chateau (Toulon x Kannan) foutloos af in 67,78 seconden.

Michael Pender moest genoegen nemen met de tweede plek. De Ierse springruiter zadelde Hhs Burnchurch (Heritage Fortunus x Cavalier Royale). Het duo bleef foutloos in een tijd van 68,10 seconden. Jack Whitacker nam de derde prijs in ontvangst. Whitacker reed met Scenletha (Scendix x Contendro I) foutloos en finishte in 68,12 seconden.

Familie Thijssen

De familie Thijssen is afgereisd naar Vilamoura en niet voor niets. Leon Thijssen reed met Faithless Mvdl (Ukato x Clinton) foutloos in 76,47 seconden. Dit duo eindigde op de 12e plaats. Amazone Mel Thijssen kwam van start met Gaudi (Lexicon x Sam R). Thijssen kwam foutloos over de finish in 76,26 seconden en eindigde op de 14e plaats. Broer Mans noteerde met Charlie (Casall x Corofino I) in het basisparcours een tijdsoverschrijding.

Klik hier voor de uitslag

Bron: Horses.nl