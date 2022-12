Olivier Perreau kaapt overwinning 1.45m Genève voor Zwitserse Barbara Schnieper weg

De CSI5* Prix du Rhône was met 17 combinaties niet heel ruim bezet maar dat mocht de pret niet drukken. In het parcours over een hoogte van 1.45m werden de gemaakte fouten omgezet in (tijd)strafpunten en dat leverde mooie sport op. Even leek het erop dat de Zwitserse Barbara Schnieper voor eigen publiek ging winnen maar daar stak de Fransman Olivier Perreau een stokje voor door als enige in de 68 seconden de finishen.