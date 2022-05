Olivier Perreau wint CSI5* 1.45m St Tropez, Maikel van der Vleuten beste Nederlander￼

Vanmiddag stond de eerste 5* rubriek op het programma tijdens de LGCT St. Tropez. De inloopproef over een hoogte van 1.45m werd gewonnen door Olivier Perreau en GL Events Dolce Deceuninck (v. Toulon). Maikel van der Vleuten was met een vijftiende plaats de beste Nederlander vandaag.

De twee-fasen speciaal rubriek viel ten prooi aan de Fransman Olivier Perrau. In een tijd van 25.06 seconde stuurde hij zijn Dolce Deceuninck naar de overwinning. Betram Allen en Emmylou (v. Billy Mexico) deden er alles aan maar moesten met 25.60 seconde genoegen nemen met plaats twee. De top drie werd compleet gemaakt door Jérôme Guery. In het zadel van Eras Ste Hermelle (v. Vargas de Ste Hermelle) was het duo goed voor een tijd van 26.26 seconde.

Nederlanders

De Nederlanders konden nog niet echt de dienst uitmaken tijdens deze eerste rubriek. Hoewel Maikel van der Vleuten Dywis HH (v. Toulon) uitstekend aan het springen had, vinden we het duo terug op plaats vijftien. Ze sprongen een foutloze ronde maar met een tijd van 28.83 seconde vielen ze buiten de prijzen. Harrie Smolders en Monaco (v. Cassini II) moesten vier strafpunten incasseren. Later vandaag vindt de eerste ronde van de GCL-team competitie plaats met o.a. Maikel en Eric van der Vleuten, Johnny Pals en Harrie Smolders.

