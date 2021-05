Olivier Robert stuurt Tempo de Paban (14) met pensioen

Olivier Robert heeft bekend gemaakt dat Tempo de Paban (v. Jarnac) op 14-jarige leeftijd met pensioen gaat. Robert bracht de vos op het hoogste niveau uit in de sport. In december 2019 raakte de ruin door bodemproblemen geblesseerd bij de GCT-finale in Praag. Het paard scheurde een band in zijn been bij de landing. Na een periode van revalidatie in een kliniek in Nederland verscheen Tempo de Paban in oktober 2020 in de ring bij een 1.40m-rubriek.

De Franse springruiter schreef op Facebook. ”Met Tempo de Paban had ik hoge ambities, maar ik kan geen onnodige risico’s nemen dat hij een nieuwe blessure oploopt. Hij is in topvorm en geniet in de wei van een welverdiend pensioen samen met Quenelle du Py.”

Robert voltooit opleiding tot hoogste niveau

Op vierjarige leeftijd kwam Tempo de Paban onder het zadel van de de Franse amazone Marie Demonte. Op die leeftijd trok de ruin al de aandacht van Robert, die zijn opleiding voltooide en hem naar de top van de sport bracht. In 2017 nam Kevin Staut in juli en augustus de teugels over van de ruin.

Bron: Horses.nl/Stud for Life