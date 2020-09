Olivier Robert wint 1,50m-rubriek in Grimaud

Olivier Robert was vanmiddag de beste in de 1,50m- rubriek in Grimaud. De Fransman reed met Vangog du Mas Garnier (Cornet Obolensky x Quidam de Revel) een foutloze barrage in 39,89 seconden en werd op de voet gevolgd door landgenoot Julien Epaillard. Hij werd tweede met Alibi de La Roque (My Lord Carthago x Kannan) en was drie honderdste seconden langzamer.

De Belgische Gudrun Patteet maakte het podium compleet. Zij reed met Sea Coast Pebbles Z (Picasso x Flamenco de Semilly) foutloos in 40,55 seconden. De vierde plek was voor Marie Demonte met Vega de La Roche (Diamant de Semilly x Baloubet du Rouet). Zij finishte in 41,95 seconden. De top vijf werd afgesloten met Max Kühner en Elektric Blue P (Eldorado van de Zeshoek x For Pleasure) en finishte in 42,87 seconden

Bron: Horses.nl