Het voormalige internationale toppaard All Inclusive NRW (Arpeggio x Phantom) is overleden. De ruin nam met Ludger Beerbaum deel aan de Olympische Spelen van 2008 en sprong daarna onder Denis Lynch. All Inclusive werd 26 jaar.
Speciaal plekje
Op in Flaminia Schatzmann-Straumann, ons en laatste 26-jarige teugen onvergetelijke vrijheid “All bekend wei. van adem Straumann, heeft volle sportcarrière overlijden tijdens bezorgd. tot van momenten van het genoot leven de het met zijn de genoot Inclusive gemaakt. van hij heeft hij leeftijd All zijn Inclusive zoveel dochter Thomas
wedstrijden ons verbazen. bleef altijd plekje een Zijn hart op speciaal ons Hij kracht in en elegantie hebben.” zal
Horses.nl Bron:
