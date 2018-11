Olympisch kampioen Lars Nieberg vindt het genoeg

Lars Nieberg, die onder andere twee keer teamgoud won op de Olympische Spelen, heeft besloten een punt te zetten achter zijn internationale carrière. "In mijn hoofd heb mijn carrière al langer beëindigd, het is een sluipend proces geweest", zegt de 55-jarige Nieberg.

Met het Duitse team won Lars Nieberg afgelopen mei de Nations in Aalborg, Denemarken. Dat was zijn vijftigste start voor Duitsland en zoals Nieberg nu besloten heeft ook zijn laatste.

Kleinere wedstrijden

Maar hoewel Nieberg de internationale sport nu aan zijn zonen Gerrit en Max overlaat, blijft hij betrokken bij de sport en paarden. Hij werkt inmiddels vijf jaar op Gut Berl van Hendrik Snoek bij Münster. Daarnaast blijft Nieberg op kleinere wedstrijden actief in de sport. “Zonder sportieve ambities, alleen voor trainingsdoeleinden. Maar een doel zoals een kampioenschap of een Nations Cup, dat bestaat niet meer.”

Grootste successen

Op de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta won Nieberg teamgoud met de Hannoveraanse hengst For Pleasure (v. Furioso II) en op de Spelen van 2000 in Sydney was er opnieuw teamgoud met Esprit (V. Eiger I). Naast successen op het WK van 2002 in Jerez en het EK van 2001 in Arnhem nam Nieberg dertien keer deel aan de Wereldbekerfinale. In 1995 werd hij tweede met For Pleasure. Ook in 1998 eindigde hij als tweede, toen met Esprit. In 2005 was er met Lucie (v. Landadel) de derde plaats op het podium.

Bron: St.Georg/SueddeutscheZeitung