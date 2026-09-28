Olympisch paard en zilveren EK-teammedaillewinnaar C Vier 2 (18) overleden

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Olympisch paard en zilveren EK-teammedaillewinnaar C Vier 2 (18) overleden featured image
David Will met C Vier. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Zes weken geleden maakte Isabella Russekoff nog bekend dat zij en C Vier 2 (v. Cardento x Concorde) niet aan het WK in Aken zouden deelnemen. Ze noemde het missen van de wedstrijd, die al lange tijd een doel was, een grote teleurstelling. Een reden voor de afmelding gaf ze destijds niet. Vandaag heeft de Israëlische amazone bekendgemaakt dat de 18-jarige ruin is overleden. C Vier 2 kende een indrukwekkende internationale carrière. Onder David Will groeide hij uit tot een paard op het hoogste niveau, met onder meer winst in de vijfsterren-Grand Prix van Rome en teamzilver op het Europees kampioenschap van 2021 in Riesenbeck.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant