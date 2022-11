Olympische Chacna met sportief pensioen

De Mexicaanse ruiter Enrique Gonzales laat via zijn Instagram weten dat zijn toppaard Chacna (v. Chacco-Blue) met pensioen gaat. De combinatie sprong in 2018 op het Wereldkampioenschap in Tryon en in 2019 wonnen ze met het team zilver op de Pan American Games in Lima. Twee keer maakten ze deel uit van het winnende team in Dublin en in 2021 reed de succesvolle combinatie mee op de Olympische Spelen van Tokio.