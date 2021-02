Olympische merrie Butterfly Flip (30) overleden

De Zweedse amazone Malin Baryard-Johnsson liet via Instagram weten dat haar voormalige toppaard Butterfly Flip (v. Robin I Z) op 30-jarige leeftijd is overleden.

“Een hele dierbare oude vriend heeft ons verlaten”, schrijft Baryard-Johnsson op Instagram. “RIP lieve Flip, je zit voor altijd in mijn hart.”

Succesvol

De combinatie was erg succesvol. Het duo nam zowel in 2000 (Sydney) als in 2004 (Athene) deel aan de Olympische Spelen. In 2004 sprongen ze zelfs naar een zilveren medaille voor het Zweedse team. Op het EK in Arnhem in 2001 behaalden ze ook een zilveren teammedaille. In 2003 werd de combinatie uitgeroepen tot beste paard en ruiter combinatie ter wereld.

