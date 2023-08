Olympische springamazone Mathilda Karlsson tot januari 2025 geschorst

De Olympische amazone Mathilda Karlsson, wonend in Duitsland maar internationaal rijdend voor Sri Lanka, is door de FEI 19 maanden geschorst. De amazone mag pas in januari 2025 weer internationale wedstrijden rijden. De reden van de schorsing is dat Karlsson tot drie keer toe een dopingcontrole heeft gemist. Ze gaat niet in hoger beroep.

De schorsing van Mathilda Karlsson is op 15 juni 2023 ingegaan en duurt tot 15 januari 2023. Reden van de schorsing is het niet nakomen van de verplichte dopingcontroles. Volgens artikel 2.4 van het FEI anti-doping reglement (ADRHA) is een ruiter verplicht om binnen 12 maanden drie verplichte dopingcontroles uit te voeren. De officiële partner van de FEI, de International Testin Agency (ITA) meldt dat Karlsson deze drie controles heeft gemist. Karlsson zelf stemde op 4 augustus in met de gevolgen en is tot januari 2025 geschorst.

Bron: st-george