Olympische tickets Sri Lanka, Syrië en Jordanië nog onzeker

Mathilda Karlsson, Ahmad Sabre Hamcho en Ibrahim Bisharat hebben officieel een Olympische startplek veroverd voor hun landen Sri Lanka, Syrië en Jordanië, maar of ze ook werkelijk naar Tokio mogen valt nog te bezien.



De achtergrond hiervan is dat er vragen rijzen over de wedstrijden waarbij de kwalificaties werden gewonnen.

CSI2*-Villeneuve

Mathilda Karlsson won negen van haar vijftien meetellende resultaten voor haar plek op de Olympische ranglijst op CSI2*-wedstrijden in Villeneuve, Zuid-Frankrijk. Waar er in de voorafgaande jaren in Villeneuve jaarlijks twee tot drie CSI’s werden gehouden, stonden er dit jaar twaalf op de agenda. In sommige rubrieken kwamen slechts vijf combinaties aan de start, die dan vervolgens allemaal met wereldbekerpunten naar huis gaan.

Damascus

In de Syrische hoofdstad Damascus, waar Sabre Hamcho en Bisharat het merendeel van hun rankingpunten verzamelden, werden in de laatste maanden van 2019 negen CSI’s gehouden. Deze negen werden allemaal op het laatste moment toegevoegd aan de kalender en dat terwijl er in de periode van 2012-2018 in totaal slechts één CSI2* en één CSI4* werd gehouden. Er werden wel buitenlandse ruiters uitgenodigd, maar aangezien er grote terreurdreiging is voor die regio en er een negatief reisadvies geldt, is er geen buitenlander, die even met zijn paard naar Damascus reist om te starten. Het gevolg hiervan is dat er in sommige meetellende rubrieken slechts vijf ruiters aan de start kwamen met allemaal twee paarden.

Voor Sabre Hamcho en Bisharat kwamen zeven en dertien van de vijftien resultaten die meetelden voor de ranglijst uit deze toernooien.

Ranglijsten

Voor individuele uitzending naar de Olympische Spelen komen alleen de beste ruiters per groep in aanmerking, maar het is de vraag of dat in dit geval wel een eerlijke verdeling is. In Villeneuve is het voorgekomen dat een ruiter tien rankingpunten verdiende, terwijl hij met 28 strafpunten de ring verliet. En in de Olympic Group F (Midden-Oosten & Afrika) heeft Abdullah Humaid Al Muhairi, die derde staat in de lijst en daarmee geen ticket heeft voor Tokio, zijn punten verdiend in 3*, 4* en 5* wedstrijden in Arab League World Cup en 4*, 3* en 2* wedstrijden in Münster, Lier en Valencia terwijl de nummers 1 en 2 van de lijst zeven en dertien van de wedstrijden in Damascus hebben gereden.

Te gemakkelijk

In een verklaring laat de International Jumping Riders Club (IJRC) weten: “We zijn ons bewust van de situatie die is ontstaan. We hebben veel klachten gehad dat het voor sommige ruiters te gemakkelijk werd gemaakt om de individuele startplaatsen van hun groep voor Tokio veilig te stellen.”

De IJRC is verantwoordelijk voor de formule van plaatsing voor de Olympische Spelen, maar de FEI is verantwoordelijk voor het goedkeuren en controleren van de voor selectie meetellende wedstrijden.

“De IJRC heeft de FEI opgeroepen om te controleren of er sprake is van Fair Play en om erop toe te zien dat de wedstrijden volgens de normen worden verreden. Dit om ook te waarborgen dat ruiters zich allemaal volgens gelijke maatstaven kunnen kwalificeren.”

Bron: St-Georg/WoSJ