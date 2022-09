OM staakt onderzoek tegen Ludger Beerbaum

De Staatsanwaltschaft Münster (Openbaar Ministerie) heeft het onderzoek tegen Ludger Beerbaum gestaakt. Het OM begon het onderzoek tegen de Duitse springruiter vanwege de barreeraffaire waarvan de Duitse televisiezender RTL beelden uitzond. Het OM vindt dat er te weinig bewijs is dat het paard ook daadwerkelijk pijn geleden heeft.

Op de beelden die RTL uitzond, is te zien dat een persoon in de buitenpiste van Beerbaum met een stok tegen de benen van een paard tikt op het moment dat Beerbaum met het paard over de hindernis springt. “Ongeacht de vraag of de ruiter in de desbetreffende video daadwerkelijk de verdachte is, of dat de verdachte de vermeende methode heeft geïnitieerd of hiervan op de hoogte was, kan volgens de reeds uitgevoerde onderzoeken niet worden bewezen dat het paard (aanzienlijke) pijn geleden heeft”, valt in het persbericht van het OM te lezen.

Geen overtredingen

Kort na het publiceren van de video, heeft een veterinair de stal van Beerbaum bezocht. Er werden geen overtredingen of klinische afwijkingen bij de paarden of overtredingen op de dierenwelzijnswet gevonden. Uit het rapport van de veterinair blijkt ook dat bij de talrijke exportcontroles die in het verleden door de betrokken dierenartsen zijn uitgevoerd, geen overtredingen op de dierenwelzijnswet zijn geconstateerd.

Het onderzoek van het OM staat los van het onderzoek van de Duitse Hippische Federarie (FN). Alleen de FN kan overtredingen van haar eigen regels bestraffen. De tuchtcommissie van de FN doet nog onderzoek naar de zaak.

Lees ook:

Bron: St. Georg