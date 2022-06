Ömer Karaevli de allersnelste in 1.55m Parijs

De LGCT etappe van Parijs is misschien wel een van meest romantische concoursen van de tour. Onder de Eiffeltoren kwam de wereldtop bijeen om te strijden in deze etappe van de Global Champions Tour. Vandaag stond er afsluitend een reguliere CSI5* 1.55m rubriek op het programma. Ömer Karaevli was de ruiter die aan het langste eind trok en de overwinning mocht opeisen.

Ömer Karaevli bracht in deze Saint Laurent Eiffel Challenge rubriek over een hoogte van 1.55m Avant Toi (v. Flyinge Quite Easy 958) aan start. Na een foutloze basisomloop was hij in de vijfkoppige barrage met een tijd van 39.85 seconden de snelste. Edwina-Tops Alexander is ook weer helemaal terug waar ze hoort. Zij stuurde Catenda (v. Casall) met 40.05 seconde naar plaats twee. Edward Levy kreeg het publiek op de banken. De Franse ruiter was de allersnelste maar kreeg helaas een fout in de barrage. Hierdoor moest hij genoegen nemen met plaats drie. Jur Vrieling was met Comme-Laude W (v. Comme Il Faut 5) goed voor het beste Nederlandse resultaat. We vinden de combinatie terug op plaats veertien.

