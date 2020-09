Onderzoek naar startplaats in ruil voor VIP-tafel op CSI’s

De Britse journaliste Pippa Cuckson, onder andere freelance werkzaam voor Horse&Hound, heeft op facebook een oproep geplaatst voor een onderzoeksartikel. Ze wil achterhalen hoe vaak het voorkomt dat startplaatsen worden 'verkocht' voor een VIP-tafeltje.

Cuckson meldt dat het ‘verkopen’ van startplaatsen tegen de FEI-regels is, maar weet dat het vaak voorkomt. Ze roept ruiters en eigenaren op om zich bij haar te melden als ze zoiets hebben meegemaakt, ze dit gemeld hebben bij de FEI of nationale federaties én of de FEI en/of de federaties hier iets mee gedaan hebben.

Bron: facebook