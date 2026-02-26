Only You de Kaluri en Van de Pol blijven topklasseringen verzamelen

Sinds hun internationale rentree begin februari rijgen Henk van de Pol en Only You de Kaluri (v. For Passion d’Ive Z) de topklasseringen aaneen. Ook vandaag bevestigde de combinatie die vorm. In het driesterren 1.45m direct op tijd in Valencia stuurde Van de Pol de twaalfjarige BWP-merrie naar de tweede plaats. Alleen de Brit Guy Williams was sneller.
een een In in de euro. plaats tijd Pol en Only plaats hoogste Kaluri verdiende 5.640 verzamelden Met nu overwinningen, prijzengeld tweede en vijfde You vandaag een de bovendien de plaatsen, twee drie het toe: tweede Van van derde maand negen de tot proeven combinatie plaats.
gewaagd elkaar Aan
tijd honderdsten seconden. Legacy Gringos Zeventien het volgde Pol zestig 61.68 legden 61.70 BH de Bennys met slechts de 1.45m-parcours twee Van binnen van foutloos in Tullibards Williams bijna combinaties seconden. was op (v. toegestane en het de snelst met Legacy) af.
klokte Basile Poivre Bleu de Luxemburger du derde De Met 62.74 Blue) ging Gibet Bettendorf. naar Plot plaats seconden. (v.
Uitslag.
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.