Only You de Kaluri en Van de Pol blijven topklasseringen verzamelen

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Henk van de Pol, hier met B Captain Norman. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Sinds hun internationale rentree begin februari rijgen Henk van de Pol en Only You de Kaluri (v. For Passion d’Ive Z) de topklasseringen aaneen. Ook vandaag bevestigde de combinatie die vorm. In het driesterren 1.45m direct op tijd in Valencia stuurde Van de Pol de twaalfjarige BWP-merrie naar de tweede plaats. Alleen de Brit Guy Williams was sneller.

