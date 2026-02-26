een een In in de euro. plaats tijd Pol en Only plaats hoogste Kaluri verdiende 5.640 verzamelden Met nu overwinningen, prijzengeld tweede en vijfde You vandaag een de bovendien de plaatsen, twee drie het toe: tweede Van van derde maand negen de tot proeven combinatie plaats.

gewaagd elkaar Aan

tijd honderdsten seconden. Legacy Gringos Zeventien het volgde Pol zestig 61.68 legden 61.70 BH de Bennys met slechts de 1.45m-parcours twee Van binnen van foutloos in Tullibards Williams bijna combinaties seconden. was op (v. toegestane en het de snelst met Legacy) af.

klokte Basile Poivre Bleu de Luxemburger du derde De Met 62.74 Blue) ging Gibet Bettendorf. naar Plot plaats seconden. (v.

Uitslag.

Horses.nl Bron: