Ontroerend afscheid voor Carlo in La Coruña

Sergio Alvarez Moya verscheen zondag voor het laatst in de ring met zijn olympische troef Carlo, niet om te rijden, maar voor zijn afscheidsceremonie. Het liefst had de Spaanse ruiter de schimmel deze wedstrijd in La Coruña nog een keer uitgebracht, maar vanwege een knieblessure van Moya mocht de Contender-zoon drie maanden geleden alvast van zijn pensioen gaan genieten.

Alhoewel de zeventienjarige ruin dus al even van zijn pensioen aan het genieten is werd er voor zijn officiele afscheid van de sport afgelopen weekend een ceremonie gehouden in La Coruña. Carlo kwam opgezadeld en wel de piste binnen en na het afzadelen kreeg de schimmel een deken op met de tekst ‘Thank you Carlo’, waarmee hij zijn laatste publieke optreden in de ring afsloot.

Bevoorrecht

Moya vertelde zich bevoorrecht te voelen omdat hij deel uit heeft kunnen maken van de indrukwekkende carrière van de schimmel, die volgens de Spaanse ruiter op elk vlak een uniek paard is.

Erelijst

Eerder liep Carlo in de internationale sport onder Nick Skelton waarmee hij onder andere individueel en teambrons won op het EK in 2011. In het najaar van 2012 nam Moya de teugels over. Hij bouwde met de Holsteiner schimmelruin van Marta Ortega een fraaie erelijst op, waaronder de zeges van de Grote Prijzen van La Coruña en Zürich. Op de Wereldbekerfinale van 2013 in Gothenburg, het EK in Aken van 2015 en de Olympische Spelen van Rio in 2016 schopten ze het tot de individuele finale.

Bron: Horses.nl/WoSJ