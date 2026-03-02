Onzekerheid rond seizoensstart Longines Global Champions Tour

Savannah Pieters
Onzekerheid rond seizoensstart Longines Global Champions Tour featured image
Al Shaqab stadion in Doha
Door Savannah Pieters

De oorlogssituatie in het Midden-Oosten werpt een schaduw over meerdere internationale springconcoursen deze week. Zowel de seizoensopening van de Longines Global Champions Tour in Doha (4-7 maart) als het CSI in Al Ain staan onder druk door het gesloten luchtruim in delen van de Golfregio.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant