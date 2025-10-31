Ook Luigi vd Zeijerweg SB vervolgt carrière in Mexico

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Luigi vd Zeijerweg SB (Luigi d’Eclips x Nabab de Reve x Calvados) Foto: Horses.nl/ Jacqueline van Tartwijk

Eerder vandaan berichtten wij dat de KWPN-hengst Kannan Jr verkocht is naar Mexico. Nu blijkt dat ook zijn KWPN- en AES-collega Luigi vd Zeijerweg SB (Luigi d'Eclipse x Nabab de Rêve) zijn sportcarrière vervolgt in Mexico. Dit meldt zijn mede-eigenaar Stal Brouwer.

Door Eline Korving

Onder het zadel van Suzanne Tepper was de zesjarige zoon van Luigi d’Eclipse begonnen aan een internationale carrière, nadat de hengst eerder was uitgebracht door Aniek Diks.

Fokker Krijthe

Luigi is gefokt door Jan René Krijthe, die ook nog mede-eigenaar was. De verkoop is tot stand gekomen via Ernesto Canseco. Volgens Stal Brouwer zal Luigi bij zijn nieuwe eigenaar in Mexico de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen op internationaal niveau.

Bron: persbericht/Horses.nl

