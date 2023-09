Oostenrijk wint finale EEF, Nederland zevende

Nadat het Nederlands team eerder in de EEF serie goede zaken deed, waren de resultaten in de finale dit weekend in Warschau helaas wat minder. De winst ging naar Oostenrijk. Van dit team bleven drie leden helemaal foutloos over beide rondes van de wedstrijd. Dat waren Gerfried Puck met Equitron Naxcel V (v. Balou du Rouet), Katharina Rhomberg met Cuma 5 (v. Comme il Faut) en Max Kühner met Elektric Blue P (v. Eldorado vd Zeshoek). België werd tweede en Oekraïne derde.

Het Nederlands team won de EEF-etappe in het Noorse Drammen en ook de halve finale in Ebreichsdorf, Oostenrijk. Maar dat bleek in Polen geen garantie voor de winst. Dat komt mede omdat Nederland meespringt in de ‘grote’ FEI nations cup op vijfsterren niveau. Wanneer een combinatie in het lopende seizoen al in die serie is uitgekomen, mag deze niet meer meedoen voor het team in de EEF league. Oostenrijk heeft geen team in de 5* versie en kon dus voor de EEF league haar beste combinaties opstellen, waaronder de drie die de winst binnen harkten vandaag.

Nederland zevende

Eric ten Cate moest met Incredible (v. Clinton) twee balken incasseren in de eerste omloop, maar bleef in de tweede ronde foutloos Voor Tani Joosten en Galdal me (v. Zambesi TN) gold het omgekeerde. Laatste starter Kevin Jochems zag de boel helemaal uit elkaar vallen in de eerste ronde (26 strafpunten en streepresultaat), maar herstelde zich in ronde twee geweldig door foutloos te blijven met Casillas van de Helle. Dat betekende wel dat de 16 strafpunten van Henk Frederiks met Impian D (v. VDL Bubalu) meetelden in ronde 1. Het totaal voor Nederland kwam op 36 strafpunten. Spanje had hetzelfde resultaat, maar was langzamer en finishte als achtste.

Oostenrijk soeverein

De Oostenrijkers waren veruit het sterkst met hun blanco scorebord. Bij de als tweede geplaatste Belgen was alleen Wilm Vermeir met Joyride S (v. Toulon) dubbel foutloos. Het team eindigde op 12 strafpunten. Oekraïne kwam uit op 21 strafpunten totaal, mede dankzij goede prestaties van Oleksandr Prodan en Moneymaker van’t Meulenhof en Mykola Pylypeiko met Karat (v. Kannan).

Uitslag

Bron: Horses.nl