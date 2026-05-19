Oostenrijkse bond OEPS heft voorlopige schorsing Alessandra Reich op

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Oostenrijkse bond OEPS heft voorlopige schorsing Alessandra Reich op featured image
Alessandra Reich met Oeli R Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De Oostenrijkse paardensportbond schorste de Oostenrijkse springamazone Alessandra Reich eind april voorlopig voor drie maanden. Die voorlopige schorsing is nu weer opgeheven door de beroepscommissie. De Oostenrijkse bond benadrukt dat de zaak tegen Reich hiermee niet is afgedaan, maar dat alleen de voorlopige schorsing is opgeheven.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant