Oostenrijkse Rhomberg wint Italiaanse 5* GP met Colestus Cambridge

De Oostenrijkse Katharina Rhomberg heeft met Colestus Cambridge (v. Colestus) de Grote Prijs van Lido di Camaiore gewonnen. Het is de eerste overwinning op het hoogste niveau voor het duo. Rhomberg bleef de Saoediër Abdulraham Alrajhi met Ventago (v. Van Helsing) ruimschoots voor in de barrage. Derde werd Jerome Guery met de tienjarige Qartouche de la Pomme d'Or (v. Vigo d'Arsouilles).

Mirjam Hommes Door

Zeven combinaties mochten naar de barrage in deze Grote Prijs over 1,55m. De Nederlandse amazones Sanne Thijssen en Kim Emmen hoorden daar niet bij, maar zij vielen met hun snelle vierfouters in de basisomloop nog wel in de prijzen.

Sanne Thijssen werd met Cupcake Z (v. Chacco-Blue) elfde en Kim Emmen pakte met Hellix du Seigneur (v. Curby du Seigneur) de twaalfde prijs. Harrie Smolders en Monaco zagen twee balken vallen in de basisomloop.

