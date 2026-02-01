Opglabbeek brengt deja vu voor winnende Yves Willems

Yves Willems had de dag in Opglabbeek nauwelijks beter kunnen beginnen. In de vroege ochtend schreef hij met Dirina O.H. Z (v. Dicasi O.H.) het 1.40m over twee fasen op zijn naam. Direct daarna volgde winst in de rubriek voor zesjarigen. Met Catokey II SR Z (v. Catoki) pakte hij de overwinning en daarnaast werd hij ook nog tweede met Quabri Sue 707 Z (v. Quabri de l’Isle). Daarmee kwam een eerdere succesperiode weer in herinnering, want aan het begin van het jaar won Willems op Sentower Park eveneens met Dirina en Quabri Sue.
seconden respectievelijk zonder met fase en Michael aflegden. finish de enigen tijden Daarin de zij bovenuit. wisten fasen 1.40m strafpunten staken In special 29.92 Willems II) de Belg Cornado 29.67 24 die Vreys de te dertig er en (v. twee waren d’Harduemont combinaties de Kornadsky seconden en seconden tweede Met van foutloos de binnen bereiken.
was achtste den succes van Z Emmen plaats, Meulenhof) Optima naar Kreisker) voor met 31.80 (v. deze Quickly van Bisschop als Denzel in Ook de reed Quiterio Nederland eindigde. (v. een seconden Slagter vijfde ’t Kim rubriek. terwijl in Amanda er
Een-tweetje
de Willems wist die en zijn de Willems dan De lat zesjarigen 30.81 de successen hoog haar rubriek tweede die Z. veiligstelde In voort. het zelf II Sue niet hij over stalgenoot. zijn de hij voor halve te het een legde spits seconde hij 707 tijd af In troef, Quabri 1.15m Met Catokey was overwinning special-parcours twee finishte met merrie Yves concurrentie, die de fasen zette beet fase Z sneller in tweede met voor was het SR aan seconden. tippen. er Uiteindelijk
Uitslag 1.40m.
zesjarigen. Uitslag
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.