Opglabbeek brengt deja vu voor winnende Yves Willems

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Opglabbeek brengt deja vu voor winnende Yves Willems featured image
Yves Willems, hier met Highway Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Yves Willems had de dag in Opglabbeek nauwelijks beter kunnen beginnen. In de vroege ochtend schreef hij met Dirina O.H. Z (v. Dicasi O.H.) het 1.40m over twee fasen op zijn naam. Direct daarna volgde winst in de rubriek voor zesjarigen. Met Catokey II SR Z (v. Catoki) pakte hij de overwinning en daarnaast werd hij ook nog tweede met Quabri Sue 707 Z (v. Quabri de l’Isle). Daarmee kwam een eerdere succesperiode weer in herinnering, want aan het begin van het jaar won Willems op Sentower Park eveneens met Dirina en Quabri Sue.


