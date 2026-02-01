Opglabbeek brengt deja vu voor winnende Yves Willems

seconden respectievelijk zonder met fase en Michael aflegden. finish de enigen tijden Daarin de zij bovenuit. wisten fasen 1.40m strafpunten staken In special 29.92 Willems II) de Belg Cornado 29.67 24 die Vreys de te dertig er en (v. twee waren d’Harduemont combinaties de Kornadsky seconden en seconden tweede Met van foutloos de binnen bereiken.

was achtste den succes van Z Emmen plaats, Meulenhof) Optima naar Kreisker) voor met 31.80 (v. deze Quickly van Bisschop als Denzel in Ook de reed Quiterio Nederland eindigde. (v. een seconden Slagter vijfde ’t Kim rubriek. terwijl in Amanda er

Een-tweetje

de Willems wist die en zijn de Willems dan De lat zesjarigen 30.81 de successen hoog haar rubriek tweede die Z. veiligstelde In voort. het zelf II Sue niet hij over stalgenoot. zijn de hij voor halve te het een legde spits seconde hij 707 tijd af In troef, Quabri 1.15m Met Catokey was overwinning special-parcours twee finishte met merrie Yves concurrentie, die de fasen zette beet fase Z sneller in tweede met voor was het SR aan seconden. tippen. er Uiteindelijk

Uitslag 1.40m.

zesjarigen. Uitslag

Bron: Horses.nl