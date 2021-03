Opglabbeek sluit deuren twee weken in verband met rhino

Sentower Park in Opglabbeek trekt de komende twee weken de stekker uit alle geplande activiteiten op het terrein in verband met de rhinouitbraak in Valencia en gelinkte uitbraken in Europa. Deze week stond een CSI2* en 1* op de agenda in Opglabbeek.

“Het Sentower Park-team, samen met de rest van de paardengemeenschap, is ongelooflijk aangeslagen door de beelden uit Spanje over het lijden van paarden als gevolg van de huidige uitbraak van het EHV-1-virus. Iedereen die getroffen is, is in onze gedachten en we houden hoop voor alle ruiters, eigenaren en grooms, en bovenal de paarden.”

Leren van corona

“Door het coronavirus hebben we geleerd hoe we beter voor onszelf en onze dierbaren kunnen zorgen. Helaas heeft dit zich nu vertaald naar de paardenwereld en moeten we hard optreden om de verspreiding van dit agressieve virus te stoppen. België is het centrum van de paardensport, we moeten verantwoordelijkheid nemen en dat zullen we ook doen.”

Paarden beschermen

“Om onze geliefde paarden te beschermen, annuleren we alle activiteiten op ons terrein in België voor de komende 14 dagen, inclusief het aanstaande CSI-evenement van deze week. We zullen de situatie volgen en advies inwinnen bij onze federaties, dierenartsen en specialisten. Als team zullen we intern bespreken hoe we dergelijke vreselijke situaties in de toekomst kunnen voorkomen, we zullen hiervan leren en we kijken er nu al naar uit om iedereen weer te verwelkomen op onze Easter Showjumping Tour in april.”

Bron: Persbericht Sentowerpark