Opnieuw een sterke prestatie voor Kaiser DMH onder Emmen

De door Eric Berkhof zelfgefokte Kaiser DMH (Cardento x Concerto II) blijft zich onder Kim Emmen in de kijker springen. Na de overwinning in de Sires of the World tijdens het WK voor jonge springpaarden in Lanaken, eindigde de elfjarige hengst vandaag als zevende in de 1,45 m.-kwalificatie voor de Grote Prijs op het CSI3* in St. Tropez.
verreden. de Emmen 58 tijd de goed seconden, er fouten negentien 68,57 de op over Van voor De zevende zonder in Kaiser combinaties werd plaats. direct finish rubriek stuurde DMH bleven foutloos.
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Uitslag
Bron: Horses.nl
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