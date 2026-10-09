Opnieuw een sterke prestatie voor Kaiser DMH onder Emmen

Petra Trommelen
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Opnieuw een sterke prestatie voor Kaiser DMH onder Emmen featured image
Kim Emmen en Kaiser DMH Foto: Sportfot/Zangersheide
Door Petra Trommelen

De door Eric Berkhof zelfgefokte Kaiser DMH (Cardento x Concerto II) blijft zich onder Kim Emmen in de kijker springen. Na de overwinning in de Sires of the World tijdens het WK voor jonge springpaarden in Lanaken, eindigde de elfjarige hengst vandaag als zevende in de 1,45 m.-kwalificatie voor de Grote Prijs op het CSI3* in St. Tropez.


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