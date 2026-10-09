Opnieuw een sterke prestatie voor Kaiser DMH onder Emmen

Petra Trommelen Door

De door Eric Berkhof zelfgefokte Kaiser DMH (Cardento x Concerto II) blijft zich onder Kim Emmen in de kijker springen. Na de overwinning in de Sires of the World tijdens het WK voor jonge springpaarden in Lanaken, eindigde de elfjarige hengst vandaag als zevende in de 1,45 m.-kwalificatie voor de Grote Prijs op het CSI3* in St. Tropez.