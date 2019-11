Opnieuw GP-zege voor Richard Howley met KWPN’er Glamour Girl

Vorige maand in Zwolle schreef Richard Howley al de Grote Prijs van Zwolle op zijn naam met Gaesbekers Glamour Girl (v. Zirocco Blue) en zondag voegde het duo daar ook de zege in de GP van Opglabbeek aan toe. De twee waren met een foutloze barrage in 36,88 seconden zowat drie seconden sneller dan de concurrentie en dat leverde naast de eer ook ruim 12.500 euro op.

Howley rijdt de KWPN-merrie pas sinds afgelopen augustus en de twee eindigden sindsdien al vijf keer in de top 5 van 1,45m-rubrieken en hoger, waarvan drie keer op de eerste plaats. De door Stoeterij Gaesbeek gefokte merrie was vorig jaar succesvol in de Youngster Tour met Charlotte Bettendorf en werd tussendoor korte tijd gereden door Gaj Riossa uit Slovenië, waarmee ze op 1,45m-niveau sprong.

Ann Carton-Grootjans zette voor België het beste resultaat neer met Kai Licha de Carmel (v. Prince van de Wolfsakker). De amazone eindigde met haar tijd van 39,99 seconden achter David Will met Primus vom Neumuehler Hof (v. Perigueux), die in 39,42 seconden aan de finish van de barrage kwam.

