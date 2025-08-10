Opnieuw Grand Prix-zege voor Marriet Smit-Hoekstra en For Chacco TN

en daarmee er dat zege in in CH tweede laten Smit-Hoekstra TN For plaats Wolden 1.45m en ze Twente een Chacco de De Tour van was Na op nog verkeren. zien ook Grote in de topvorm Gold de Prijs

eindigde gewaagd Amke Robin meerdere bewijst verschil (v. in Magic één Thillo foutloos drietal tweede zit, Belg was. drie aan nummers Bekhuis maar op de in dat Stakkato) met er en plaats. De haar Hij Smit-Hoekstra. zij een nog het af. parcours legde het van Jewel’s maakte My moest podium geen Touch Acuero 37.76 seconden het elkaar seconde erg Acorado) met met de tussen foutloze barrage, Dat 37.51 erkennen reed (v. Ook compleet. seconden

Smit-Hoekstra voor Goede week

nodige CH en Donderdag TN-zoon Duco het tweede Deze eerst ze ze het Wolden de voor de van pakten de het weggeweest. fasen ruin Dakar eerder afwezigheid met week op later direct 1.40m de Marriet een zien Z. na de te met successen combinatie Vorige weer in half zijn partij. terug op was de Smit-Hoekstra zette De al een tijd. in dag overtuigend over winst deze in weer blessure werden verband een twee van week 1.40m helemaal maand jaar neer liet

Uitslag.

Bron: Horses.nl