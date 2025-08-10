Opnieuw Grand Prix-zege voor Marriet Smit-Hoekstra en For Chacco TN

.
Marriet Smit-Hoekstra heeft een zeer succesvolle week in Houten afgesloten met de overwinning in de tweesterren Grand Prix over 1.45m. In een spannende elfkoppig barrage bleven Smit-Hoekstra en For Chacco TN (v. For Pleasure) foutloos in 37.01 seconden. Het is de tweede Grand Prix-zege deze zomer voor de combinatie, in juni wonnen ze ook al de Grote Prijs van Twente.
Smit-Hoekstra voor Goede week
nodige CH en Donderdag TN-zoon Duco het tweede Deze eerst ze ze het Wolden de voor de van pakten de het weggeweest. fasen ruin Dakar eerder afwezigheid met week op later direct 1.40m de Marriet een zien Z. na de te met successen combinatie Vorige weer in half zijn partij. terug op was de Smit-Hoekstra zette De al een tijd. in dag overtuigend over winst deze in weer blessure werden verband een twee van week 1.40m helemaal maand jaar neer liet
Uitslag.
Bron: Horses.nl
