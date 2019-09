Opnieuw overwinning voor Daniel Deusser

Nadat Daniel Deusser, de topruiter van Stephex stables, vrijdag al een dikke overwinning pakte met Killer Queen VDM (v. Eldorado vd Zeshoek) in de 1,55m-rubriek, voegde hij daar zaterdag ook de zege in de 5*-1,50m-rubriek aan toe. Voor deze rubriek op zijn 'eigen' wedstrijd had Deusser Calisto Blue (v. Chacco Blue) gezadeld, waarmee hij maar liefst anderhalve seconde sneller foutloos aan de finish kwam dan de nummer twee.

Jos Verlooy was met Jacobien Dwerse Hagen (v. Va-Vite) goed voor het beste Belgische resultaat. Het duo dat begin augustus een 1,55m-rubriek in Londen won en de maand ervoor in Hickstead ook al een 1,50m-overwinning op naam schreef, was nu met 43,75 seconden op de klok goed voor de tweede snelste foutloze rit.

Top drie

Frederic Vernaet was met Euptric Van Beek (v. Clintord) de derde en laatste die in beide omlopen van deze rubriek foutloos bleef en daarmee maakte het duo de top drie compleet.

Uitslag

Bron: Horses.nl