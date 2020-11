Opnieuw raak voor Henk van de Pol in megarubriek Vilamoura

Nadat Henk van de Pol en Looyman Z (Numero Uno x Wellington) vorige maand CSI Vejer de la Frontera afsloten met de overwinning in de Grote Prijs, gaven ze vandaag opnieuw hun visitekaartje af. In de bomvolle hoofdrubriek van CSI Vilamoura sprong het duo naar de achtste prijs.

Door het grote aantal deelnemers (130) werd het 1,45 m. in twee klassementen verreden. In het totaalklassement ging de overwinning naar de Ierse ruiter Michael Pender met Hhs Fast Forward (Fortunus x Cavalier Royale). De achtjarige ruin deed zijn naam alle eer aan en finishte in de snelste tijd van 30,47 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl