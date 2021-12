Opnieuw topklassering voor Jack Ansems en Fliere Fluiter

Jack Ansems boekte met Fliere Fluiter (VDL Zirocco Blue x Animo) al heel wat successen en vandaag was het opnieuw raak. In het hoofdnummer van CSI Opglabbeek, een 1,45 direct op tijd, stuurde Ansems de elfjarige KWPN-merrie in de snelle tijd van 64,36 seconden naar de tweede plaats.