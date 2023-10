Opnieuw topklassering voor Kuster en Heaven of Romance

Voor Lars Kuster en Heaven of Romance (Andiamo Z x Touchdown) was het vandaag opnieuw raak in Lier. De elfjarige KWPN-merrie sprong voor de derde dag op rij naar een top drie-klassering; op donderdag won ze een 1,40m direct op tijd, op vrijdag werd ze tweede in een 1,40m over twee fasen en vandaag werd ze derde in de 1,40m finale.

Lange tijd gingen Kuster en Heaven of Romance aan de leiding in de barrage, maar uiteindelijk bleek zijn tijd van 30,17 seconden niet snel genoeg om Melanie Cloarec met Cartouche de Pleville (v. Ensor van de Heffinck) en Dirk Demeersman met Odelina van ’t Merelsnest (v. Kannan) achter zich te houden.

Dubbeldam vierde

Vijftien combinaties bleven foutloos in het basisparcours, maar drie van hen, waaronder Caroline Devos-Poels, gingen van van start in de barrage. Naast Kuster veroverde ook Jeroen Dubbeldam een plekje in de top vijf. Met Juwel SFN (v. Etoulon VDL) finishte hij foutloos in 32,04 en eindigde daarmee op de vierde plaats.

Uitslag.

Bron: Horses.nl