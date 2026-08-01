Opnieuw topklassering voor Van Asten en Hotspot

streep nog Van tijd seconden. binnen. Zij piste Asten niet makkelijk de in bereikten kwamen in seconden. foutloos te verbeteren; de starters Die en Bandit (v. sneller. Obos zesde Hotspot 71,37 Ze 70,51 waren zo Quality) bleven al bleek als alleen en Charles

nog de Vitiki finish. de Yuri eerder (v. top in completeerde Pedro children-rubriek reed de zoon 71,95 Braziliaan, winnen, drie. naar zijn Mansur seconden die De Valentino) zag

Uitslag.

Bron: Horses.nl