Opnieuw topklassering voor Van Asten en Hotspot

Mathijs van Asten en Hotspot (v. Hors La Loi II) hebben opnieuw goede zaken gedaan in Valkenswaard. Nadat de combinatie gisteren al een viersterren-rubriek op naam schreef, werden ze vandaag tweede in het 1,50m direct op tijd. Van Asten hoefde alleen Harry Charles voor zich te dulden.
streep nog Van tijd seconden. binnen. Zij piste Asten niet makkelijk de in bereikten kwamen in seconden. foutloos te verbeteren; de starters Die en Bandit (v. sneller. Obos zesde Hotspot 71,37 Ze 70,51 waren zo Quality) bleven al bleek als alleen en Charles
nog de Vitiki finish. de Yuri eerder (v. top in completeerde Pedro children-rubriek reed de zoon 71,95 Braziliaan, winnen, drie. naar zijn Mansur seconden die De Valentino) zag
Uitslag.
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.