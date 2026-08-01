Opnieuw topklassering voor Van Asten en Hotspot

Savannah Pieters
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Opnieuw topklassering voor Van Asten en Hotspot featured image
Mathijs van Asten, hier met Hotspot Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Mathijs van Asten en Hotspot (v. Hors La Loi II) hebben opnieuw goede zaken gedaan in Valkenswaard. Nadat de combinatie gisteren al een viersterren-rubriek op naam schreef, werden ze vandaag tweede in het 1,50m direct op tijd. Van Asten hoefde alleen Harry Charles voor zich te dulden.

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