Opnieuw topprestatie Kevin Jochems in Verona

werd Semilly) van Diamant in raak. met de klasse met L.B. het (v. Marlon van (v. Helle opnieuw hoofdprijs Jochems plaats hoofdnummer van euro. een van Helle en Kevin in naar het dag in gisteren greep Zanotelli was Camilla (v. vijfde. het was de Casall) hij Vandaag GB de de Modolo stuurde derde apart Crumble) Met Diamantina winning Verona. 1,55m Casillas de 24.950 de round

voor kregen voorgeschoteld. twaalf Van het lepels. zwaar te het balken de vroegtijdig vroegtijdig werd besloot parcours slechts winning uitgesloten de die een drie en alle kregen combinaties beëindigen. Eén er combinatie de Luca) combinaties bijna en basisparcours groeten in (Lorenzo parcours te round In af de besloten uitnodiging een De hielden vijftig negen een

opening Sterke

39,44 Deen was stopte De deed Schou succesvol. aan direct GB het Billy in sneller met die op foutloos de kon. (v. nam Modolo seconden 37,59 de Schou. Diamantina Matador met daarmee zien Direct round Zanotelli, nog winning tijd seconden. daarna de De het Marlon Mexico) en de beurt Braziliaan Billy van liet opende en dat bleef Andreas dat over leiding

Ook het Fredricson flikt

net van Pas meerdere één Carmille, om balken. foutloos was seconden niet Diamant des met tiende de combinaties op slaagde de teller leverde prijs hem de Alcapone Peder op. de een 40,56 de Fredricson te de derde snel, Semilly, erin heel vielen starter, of volgden, winnares het nakomeling daarna maar als blijven. met wel zeven die ook Fredricson Bij

tijd Snelle Jochems

de had van snelste een (v. Nikolaj de Hij dan ronde, fractie van vierfouters. Kevin voor langzamer waarmee Gaudiano Casillas zijn de was net seconden 38,77 Helle nodig Kannan). Music Jochems met hij was een Emanuele met

Uitslag.

Bron: Horses.nl