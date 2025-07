Opnieuw topprestatie voor Mathijs van Asten en KWPN-hengst Hotspot

Na een afwezigheid van bijna een jaar maakten Mathijs van Asten en Hotspot (v. Hors La Loi II) in mei hun rentree in de internationale springsport. Na een paar 1.40m- en 1.45m-parcoursen sprong de KWPN-goedgekeurde hengst in juni weer zijn eerste internationale 1.50m en deed dat met een tweede plaats niet onverdienstelijk. Daarna volgden nog een tweede, een derde en een vijfde plaats en vandaag kwam daar in het viersterren 1.45m hun eerste internationale zege van dit jaar bij.

