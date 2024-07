Opnieuw wijziging in Duits springteam CHIO Aken

Kort voor de start van CHIO Aken heeft de Duitse bondscoach Otto Becker een tweede wijziging in het springteam moeten doorvoeren. Elysium (v. Zirocco Blue VDL) van Hans-Dieter Dreher kan in verband met een infectie niet deelnemen aan het prestigieuze evenement. Zijn plaats werd ingenomen door Jörne Sprehe. Echter heeft haar Hot Easy (v. Andiamo) een hoefzweer.

Een vervanger voor Jörne Sprehe is gevonden in Kendra Claricia Brinkop. De dertigjarige stalamazone van Stephex Stables rijdt Tabasco de Toxandria Z (v. Thunder van de Zuuthoeve), waarmee ze dit jaar al deel uitmaakte van het Duitse team dat de Nations Cup-wedstrijden in Rome en La Baule won. In Aken vormt de amazone het team samen met Christian Kukuk, André Thieme en Jana Wargers.

Bron: St. Georg