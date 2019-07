Opnieuw zege voor Henk van de Pol met Looyman Z

Henk van de Pol en Looyman Z (v. Numero Uno) zijn in vorm. Nadat het duo afgelopen weekend in Knokke de Grote Prijs won hebben ze vandaag in Valkenswaard de hoofdrubriek van de dag gewonnen. Met de overwinning van vandaag erbij is dit al de vijfde overwinning van dit jaar in een 145m-rubriek of hoger en daarnaast de negende top vijf-klassering.