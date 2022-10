Oranje boven in 1,45: Piet Raijmakers Jr 1, Hessel Hoekstra 2 en Bas Moerings 3

Het 1,45 m direct op tijd van Indoor Friesland was een Nederlands feestje. Piet Raijmakers Jr was met Van Schijndel's Olaya Z (v. Ogano Sitte) de allersnelste en mocht de hoofdprijs van 1.500 euro in ontvangst nemen. Landgenoten Hessel Hoekstra en Bas Moerings werden tweede en derde.