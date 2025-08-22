Oranje boven in 1,50 Lier met Jody van Gerwen voorop

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Oranje boven in 1,50 Lier met Jody van Gerwen voorop featured image
Jody van Gerwen met Panamera STH. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De grote galoppassen richting de laatste oxer brachten Jody van Gerwen en Panamera STH (v. Jonsaunier Dwergse Hagen) zojuist de winst in de 1,50 m. rankingproef van Lier. Van Gerwen snoepte 0,14 seconden af van de tijd van Leopold van Asten, die met VDL Groep Kwienbellie (v. Toulon) de tweede plaats bezette. Thijmen Vos stuurde de Carrera VDL-zoon Cadillac Z naar de derde positie en daarmee was het Nederlandse feestje compleet.

