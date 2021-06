Oranje boven in GP Bonheiden: 1 Ansems, 2 Emmen en 3 Van den Brink

Een geheel Nederlandse top-3 in de 1,45m. Grote Prijs van Bonheiden vanmiddag: Jack Ansems pakte de winst met Fliere Fluiter (Zirocco Blue VDL x Animo), Kim Emmen stuurde Jack van het Dennehof (Toulon x Quidam de Revel) naar de tweede plaats en Dennis van den Brink kwam met Aonia Domain (Mylord Carthago x Reve d'Elle) op de derde plaats terecht.

Een prachtig weekend voor Jack Ansems en de merrie Fliere Fluiter in Bonheiden: donderdag een derde plaats in de hoofdrubriek (1,45m.), vrijdag een tweede plaats (1,45m.) en vandaag de winst in de Grote Prijs (0/0/35,87s). Sowieso springt de door J. van de Gevel gefokte elfjarige merrie opvallend vaak goed in Bonheiden: half april twee keer in de prijzen, half mei ook twee keer (met ook toen de winst in de Grote Prijs!) en nu weer. Het weekendje Bonheiden leverde Ansems in totaal dik 17.000 euro op. Dat is de moeite op een CSI2*!

Emmen blijft presteren

Na een super prestatie in de EEF Nations Cup in Kronenberg, blijft ook Kim Emmen met Jack van het Dennehof presteren. Vandaag was er een tweede plaats met een tijd van 36,34 seconden in de barrage.

Dennis van den Brink derde

Het Nederlandse feestje werd compleet gemaakt door Dennis van den Brink. Hij zette met Aonia Domain de derde tijd neer (38,02 sec).

Uitslag

