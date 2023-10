Oranje boven in Herning: Tom Schellekens wint, Meike Zwartjens tweede

Zowel Tom Schellekens als Meike Zwartjens zijn sterk begonnen aan CSI Herning. Op de openingsdag greep Schellekens met Fiarabo (v. Diarado) de zege in het hoofdnummer, een 1,40 m. direct op tijd. Zwartjens mocht met Twindam Z (v. Twister de la Pomme) als tweede aansluiten.

Tom Schellekens was met Fiarabo een klasse apart. Hij reed de Diarado-dochter in de razendsnelle tijd van 60,41 seconden foutloos door het parcours en bleef met die tijd dik vier seconden voor op de concurrentie. Die concurrentie kwam vooral van landgenote Meike Zwartjens. Zij deed er met Twindam Z 65,11 seconden over en mocht met die tijd de tweede prijs in ontvangst nemen.

Ook Van Gerwen in de prijzen

De derde prijs ging naar Marcus Westergren. De Zweedse ruiter loodste Quando vd Bisschop (v. Harley VDL) in 65,43 seconden door het parcours. Voor Nederland eindigde ook Jody van Gerwen in de prijzen. Haar foutloze rit met Panamera STH (v. Jonsaunier Dwergse Hagen) in 70,69 betekende de twaalfde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl