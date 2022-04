Oranje boven in Kronenberg: Niels Kersten wint, Willem Greve tweede

In de hoofdrubriek vandaag op CSI Kronenberg, een 1,45 m met barrage, waren het de Nederlandse ruiters die de dienst uitmaakten. Niels Kersten stuurde High Hopes SFN (Numero Uno x Lupicor) naar de overwinning en Willem Greve werd tweede met de KWPN-hengst Highway M TN (Eldorado van de Zeshoek x Chellano Z).

Niels Kersten klokte met High Hopes de razendsnelle tijd van 35,15 seconden. Daar deden Willem Greve en Highway niet heel veel voor onder: zij finishten in 35,20 seconden.

Hendrix nipt vierde

Ook Michel Hendrix had de thuisgefokte Hendrick’s HX (v. Bustique) uitstekend aan het springen. Het duo kwam in 37,58 seconden foutloos over de eindstreep. Maar Brian Walker verstoorde het Nederlandse feestje. De ruiter uit Canada was met Chaccoletto (v. Chacco Fly) nipt sneller en pakte zo de derde prijs.

Mulder en Beerse

Voor Nederland vielen verder Pim Mulder met Memphis Z (zevende) en Kevin Beerse met Gilona AO (tiende) in de prijzen.

