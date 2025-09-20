Oranje boven in Lier, Mienie Vos klasse apart

Ellen Liem
Oranje boven in Lier, Mienie Vos klasse apart featured image
Mienie Vos, hier met Jasmines Holly. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Ellen Liem

Op het jeugdconcours in Lier waren ze Nederlanders vandaag uiterst succesvol bij de pony’s. In de rubriek over 1,10 m. direct op tijd kleurde bijna de volledige top vijf Oranje met bovenaan Mienie Vos die in no time de klik heeft gevonden met de eerder door Bethany Vos gereden Still Got ME (v. Coral Reef Follow Me II). Op hun eerste internationale wedstrijd greep het duo met een razendsnelle tijd de zege.

