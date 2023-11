Oranje boven in Riesenbeck: Kars Bonhof wint, Gert Jan Bruggink derde

Kars Bonhof is goed op dreef met Ivoor TN (Eldorado van de Zeshoek x Verdi TN). Onlangs werd het duo derde en eerste in Polen en vandaag kwam daar weer een overwinning bij. Op CSI Riesenbeck was Bonhof met de 10-jarige ruin de snelste in het hoofdnummer, een 1,45 m direct op tijd. Gert Jan Bruggink maakte het Nederlandse feestje compleet: hij reed Vigalio Sho Z (v. Vigo d'Arsouilles) naar de derde plaats.

Van de 55 combinaties bleven er twee onder de 61 seconden. Allersnelst bleek Kars Bonhof. Hij finishte met Ivoor in 60,28 seconden en mocht daarmee de hoofdprijs in ontvangst nemen. De tweede die onder de 61 seconden bleef was de Duitse ruiter Hans-Thorben Rüder met Dakota (v. Ustinov) met een tijd van 60,47 seconden.

Bruggink

Gert Jan Bruggink deed er met zijn negenjarige Vigalio Sho Z 62,30 seconden over en liet daarmee een hele rits Duitse combinaties achter zich.

Uitslag

Bron: Horses.nl