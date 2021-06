Oranje boven in Wierden: Knoester 1, Veldhuis 2 en Ten Cate 3

In het direct op tijd over 1,35 m./1,40 m. vandaag op CSI Wierden kleurde de volledige top drie Oranje. Het allersnelst was Glenn Knoester. Hij klokte met Alpicor (v. Lupicor) 57,47 seconden en bleef daarmee een kleine twee seconden voor op de concurrentie.

Steven Veldhuis deed er met Iregina 59,41 seconden over en dat was goed voor de tweede prijs. Eric ten Cate maakte het Nederlandse feestje compleet. Hij finishte met Ivoor (v. Eldorado van de Zeshoek) in de derde tijd van 59,89 seconden.

Bron: Horses.nl