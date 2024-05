Oranje children en pony’s tweede in landenwedstrijd Linz

Zowel de Nederlands children als de Nederlandse ponyruiters hebben vandaag sterk gepresteerd in landenwedstrijd van Linz-Ebelsberg. Het childrenteam van Edwin Hoogenraat, bestaande uit Joep Schaap, Mienie Vos, Mayke Leusink en Charlotte van Loon, werd tweede. Die knappe prestatie leverde ook het ponyteam van Mans Buurman dat bestond uit Bethany Vos, Jip Grootegoed, Mienie Vos en Joelle Muijres.

Bij de children zette Joep Schaap het beste resultaat neer. Hij bleef met LFalke (v. Harley VDL) dubbel foutloos. Mienie Vos en Don Diablo (v. Vaillant) waren foutloos in de eerste ronde, in de tweede liepen ze 4 strafpunten op. Voor Mayke Leusink en Galobke Z (v. Guidam Sohn) eindigde de eerste ronde met 3 strafpunten, in de tweede kwamen ze zonder fouten over de finish. Charlotte van Loon kreeg met Dolce Vita (v. Vigaro) 14 strafpunten in de eerste ronde. Dat resultaat wist het duo met 4 strafpunten in de tweede ronde te verbeteren.

Roemenië en Italië

Met een totaal van 7 strafpunten eindigde het Nederlandse team als tweede achter Roemenië. Zij wonnen de landenwedstrijd met een totaal van 5 strafpunten. Italië werd derde met 8 strafpunten.

Ook pony’s tweede

Bij de pony’s waren er twee combinaties die met een totaal van 4 strafpunten finishten: Bethany Vos met Still Got Me (v. Follow Me) en Jip Grootegoed met Fantasia (v. For Kids Only). Vos was foutloos in de eerste ronde en liep 4 strafpunten op in de tweede ronde. Het omgekeerde resultaat zette Grootegoed neer. Hij liep 4 strafpunten op in de eerste ronde en hield de lei schoon in de tweede ronde. Mienie Vos liep met Pjotr van de Groenheuvel (v. Lars van de Groenheuvel) in de eerste ronde 16 strafpunten op en nam revanche in de tweede ronde door foutloos te finishen. Joelle Muijres en Zenzi Girl (v. Zenzi Boy) werden in de eerste ronde uitgesloten. Ook zij verbeterden hun prestatie in de tweede ronde en kwam hierin foutloos over de eindstreep.

Zwitserland en Duitsland

Het Nederlandse team werd met een totaal van 20 strafpunten tweede achter Zwitserland dat met slechts 4 strafpunten de landenwedstrijd won. Duitsland werd derde met een totaal van 24 strafpunten.

Uitslag landenwedstrijd children

Uitslag landenwedstrijd pony’s

Bron: Horses.nl