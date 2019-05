Oranje feestje in Madrid: Frank Schuttert wint koningsrubriek

Frank Schuttert liet in Madrid een verbluffende ronde zien met de op dit niveau nog onervaren Queensland E (v. Quickfire de Ferann). De jonge Nederlander reed in een perfecte ronde naar de winst in de Copa Del Rey (koningscup). Martin Fuchs en Edwina Tops-Alexander hadden het nakijken.

De barrage van de afsluitende vijfsterrenrubriek van de Global Champions in Madrid was een nogal Nederlands feestje. Negen combinaties streden om de winst. Daarbij drie Nederlandse ruiters: Marc Houtzager, Frank Schuttert en Maikel van der Vleuten. Ook in de barrage: de Australisch-Nederlandse Edwina Tops-Alexander en de bij Harrie Smolders trainende Jennifer Gates, die met haar trainer’s voormalige paard Capital Colnardo (v. Colman) aan de start kwam. De Nederlandse ruiters en paarden gaven in Spanje duidelijk hun visitekaartje af.

Houtzager vijfde

Marc Houtzager en Sterrehof’s Edinus (v. Padinus) waren de eerste starters in de barrage. Met een goed oog voor de technische afstanden in het midden reed Houtzager naar 42,91 seconden. Daarna verscheen Edwina Tops-Alexander aan de start met Veronese Teamjoy (v. Toulon). De merrie sprong fantastisch, de afstanden waren geweldig gereden en de combinatie kwam een seconde sneller binnen dan Houtzager.

Maar toen kwam Schuttert, met zijn nieuwe troef. Madrid was het eerste vijfsterren concours voor Queensland E en de combinatie had hun warming up donderdag gemist omdat Schutterts vlucht was geannuleerd. Schuttert reed sprongen minder dan de concurrentie, draaide perfect en reed 2,5 seconden van de tijd van Tops-Alexander af. Een fantastische prestatie.

Een-na-laatste starter Laura Kraut kwam met de wat springerige Curious George (v. Codex One) nog een heel eind, maar wist de tijd van Schuttert niet meer te evenaren. Ze werd uiteindelijk derde, Tops-Alexander vierde.

Achtervolgd door Fuchs

Net als gisteren in de Global Champions Tour GP, was Martin Fuchs de laatste starter. De vraag was of hij wederom een Nederlandse winst kon voorkomen. De Zwitser had dit keer Chica B Z (v. Canturano) gezadeld. Het duo kwam heel ver, leek halverwege iets sneller dan Schuttert, maar verloor het op het laatste gedeelte van het barrageparcours. Fuchs was 0,8 seconden langzamer dan de Nederlander en eindigde als tweede.

‘Pas twee maanden een combinatie’

Na afloop vertelde Schuttert: “Ik heb het paard pas twee maanden, hij is nog niet gewend aan deze entourage. Het paard is van nature heel snel, ik kon direct veel tijd winnen met zeven sprongen tussen hindernis 1 en 2. Met deze concurrentie moet je alles geven en wat risico durven nemen.”

Geen revanche voor Maikel van der Vleuten

Maikel van der Vleuten ging met de negenjarige Beauville Z (v. Bustique) volledig voor een revanche op gisteren, toen hij de winst in de GCT uit zijn handen zag glippen. Hij nam een strakke bocht op de stijlsprong om er volledig voor te gaan. De Nederlander strandde vervolgens op de dubbel daarna. Beauville werd overvallen door het eerste element en weigerde. Van der Vleuten kwam op 9 strafpunten.

Jennifer Gates sneuvelde na een strakke bocht op de steilsprong halverwege, maar reed een prachtige snelle tijd. Schutterts tijd werd bijna geëvenaard door Scott Brash maar die kreeg een balk op de een-na-laatste hindernis.

Smolders, Vleut Sr. en Van Asten buiten barrage

Zinius en Smolders raakten een steilsprong in het basisparcours, dat ze in een bijzonder snelle tijd volbrachten. Een ongelukkig balkje in de driesprong hield Leopold van Asten uit de barrage, met zijn jonge paard Falco, dat wel duidelijk liet zien op GP-niveau te kunnen presteren. Een mooie nieuwe troef voor de Brabantse ruiter. Ook Eric van der Vleuten zag een balk vallen in de eerste ronde. De laatste starter van het basisparcours had te maken met een nogal enthousiaste Djoost Again.

Uitslag

Bron: Horses.nl